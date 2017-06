Roma, è tempo di rinnovi: per Manolas e Nainggolan arriva l'aumento di ingaggio

di Francesco Balzani

La lista dei 17-18 di Pallotta è stata stilata. E tra i confermati per la prossima stagione figurano anche Manolas e Nainggolan, pronti a firmare l'adeguamento di contratto promesso un anno fa dalla Roma con la regola ormai in voga del 10%. Ovvero: «Mi valutate 30? Allora merito 3 milioni a stagione». Che è proprio la richiesta fatta da Manolas. L'entourage del greco è nella capitale da qualche giorno e attende per domani la convocazione da parte della dirigenza giallorossa per mettere nero su bianco. L'accordo è stato già trovato: prolungamento fino al 2021 con ingaggio che passa da 1,8 a 3 milioni più bonus. L'annuncio è atteso nelle prossime ore.



C'è ancora da risolvere qualche dettaglio, invece, con Nainggolan. Il belga anche ieri dal ritiro della nazionale ha ripetuto: «Io ho mantenuto le promesse, ora deve farlo anche la Roma». La richiesta è nota: 4,5 milioni più bonus. In pratica 5 milioni che sarebbe l'ingaggio più alto dell'intera rosa vista la decurtazione di De Rossi da 6,5 a 4. La Roma è comunque intenzionata ad accontentare Nainggolan corteggiato da Inter e Manchester United. L'incontro decisivo dovrebbe avvenire la prossima settimana quando Radja tornerà dalla Nazionale. Infine sarà anche il turno di Emerson Palmieri che dovrebbe passare da 350 mila a 1 milione.



Facendo un rapido conto sui 23 in rosa della lista dei 17-18 dovrebbero restare fuori: Szczesny, Vermaelen, Grenier, forse uno tra Mario Rui e Bruno Peres. E due big. Uno sarà Salah che - nonostante l'irrigidimento dei Reds di fronte ai 45 milioni richiesti dalla Roma - sembra destinato al Liverpool (ieri Momo si è fatto una foto con due tifosi dei Reds). L'altro dovrebbe essere Rüdiger. L'Inter ha già l'accordo col difensore, ma la Roma vuole più di 30 milioni. Il terzo a rischio cessione è Paredes contattato di nuovo dalla Juve anche se Pallotta ha dichiarato che «il centrocampo resterà intatto». Ai 17-18 dovranno aggiungersi diversi tasselli per permettere a Di Francesco a di coprire tre competizioni. Si allontana Lindelöf a un passo dallo United. Sbocciano i nomi di 4 under 24: gli attaccanti Alario e Driussi del River Plate, il terzino Karsdorp del Feyenoord e Alan Ruiz, centrocampista dello Sporting che pare abbia rifiutato una prima offerta da 20 milioni fatta da Monchi. Sul mercato italiano non si perde di vista Berardi.

