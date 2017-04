Roma, Spalletti a Milano per la festa del comico Bruno Arena

di Gianluca Lengua

Luciano Spalletti è stato avvistato a Milano: ieri sera il tecnico della Roma è partito in treno verso il capoluogo lombardo dove è rimasto fino a questa mattina alle 11 quando è stato immortalato in foto nella stazione centrale. Il valzer delle panchine in atto farebbe pensare che Lucio sia partito per gettare le basi di un accordo con l'Inter, decisa a cambiare l’allenatore. In realtà, nessuno lo ha beccato in compagnia di qualche dirigente nerazzurro e sono invece decine le foto che lo ritraggono alla festa per i 60 anni del comico Bruno Arena dei Fichi d'India.



LA FESTA

Al Teatro Nuovo di Milano erano presenti tantissimi comici di Zelig e Colorado, oltre agli amici tra cui Valerio Staffelli, Fabio Galante, Leonardo, Cristina Chiabotto, Paola Barale e appunto Luciano Spalletti. Bruno Arena è stato colpito da un’emorragia celebrale nel 2013 e la festa ha reso possibile l’acquisto di un auto attrezzata per il trasporto di persone con disabilità.

