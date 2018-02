Roma-Milan, le pagelle di Buffoni

di Romolo Buffoni

ALISSON 6,5

Prende gol sul primo vero tiro del Milan, ma non ha colpe specifiche. Superman torna operativo al 27’ st quando si supera su Kalinic rinviando solo di pochi secondi il colpo del ko, che arriva da Calabria.

BRUNO PERES 5

Le solite sbavature da far tremare i polsi, non fa rimpiangere l’ultimo Florenzi ma tiene in gioco Calabria nell’azione del gol.

MANOLAS 5

Gara di assoluto controllo, fino al gol di Cutrone che sfrutta un buco enorme di Kostas.

FAZIO 5,5

Comandante? Mah. Ieri ha disbrigato la corvée come un fante qualsiasi.

KOLAROV 5

Suso gli sfugge via spesso, come in occasione del gol. Il serbo non riesce a ricarburare. Scarico.

PELLEGRINI 5

Tanta corsa, ma poca, pochissima, qualità. Prova a farsi vedere al tiro da fuori, ma non è aria (35’ st Gerson ng).

STROOTMAN 5,5

Taglia e cuci costante, ma la lavatrice non centrifuga più. Ormai è un dato di fatto.

NAINGGOLAN 4,5

Senza cresta, rasata via e senza incisivi, volati via per una gomitata di Kessie nemmeno ammonito. Torna il 4-3-3 ma lui continua a vagare per il campo senza fissa dimora fino all’inevitabile cambio (19’ st Dzeko 5,5: faticherebbe anche Messi a incidere in questa squadra).

UNDER 5,5

È suo l’unico vero tiro nello specchio della Roma dopo 5 minuti. Qualche guizzo, ma Rodriguez lo doma (28’ st Defrel ng).

SCHICK 5

Una conclusione parata da Donnarumma ma resa nulla dal fuorigioco. Un bello spunto a saltare Biglia e Calabria in un colpo solo. Tutto qui.

PEROTTI 5

Straperde il duello con Calabria. Ha un sussulto nella mini reazione allo 0-1, ma è un fuocherello inconsistente.

DI FRANCESCO 4

Alle sue parole della vigilia, votate alla Grande Reazione dopo la delusione di Kharkiv, segue una gara scialba dove non c’è nemmeno un tempo da salvare. Ha ragione: non è questione di modulo, ma di un gruppo di giocatori scarichi, privi di idee e di verve. Crudele il confronto con la banda di assatanati messa in campo da Gattuso. La Roma perde la sua quinta partita interna del campionato, sei se si aggiunge il ko col Torino in Coppa Italia. E torna al quinto posto, fuori dalla vitale zona Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA