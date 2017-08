Roma, niente intervento per â€‹Karsdorp, ma rientrerà ad ottobre

C'è preoccupazione per le condizioni di Rick Karsdorp. Il terzino della Roma è stato operato il 3 luglio per una lesione al menisco e visto il persistere del fastidio al ginocchio alcuni media olandesi avevano ipotizzato la necessità di un ulteriore intervento per l'ex Feyenord. Ipotesi smentita dalla società giallorossa: il giocatore, che prosegue la riabilitazione, dovrebbe tornare in campo, per l'esordio con la Roma, solo a ottobre.



E' stata l'emittente RTV Rijnmond a riportare la notizia secondo cui l'infortunio del giocatore sarebbe risultato più problematico del previsto con la conseguente possibilità di tornare sotto i ferri. Karsdorp era stato operato a Villa Stuart per una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro e il ritorno in campo era stato stabilito in 4 settimane. I tempi rischiano di allungarsi e non di poco anche se la Roma ha smentito con fermezza l'eventualità di un altro intervento.

