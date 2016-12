Maradona e Totti: il calcio. Per Natale il numero 10 romanista ha inviato il tradizionale cofanetto con all’interno la sua maglia da gioco al Pibe de Oro. Un regalo, forse, inaspettato che ha entusiasmato l’ex attaccante argentino spingendolo a pubblicare una foto sorridente con il dono in mano in bella mostra e la scritta: «Grazie mille Francesco Totti per avermi regalato la tua maglietta per Natale. Sei un grande!». I due fenomeni hanno un ottimo rapporto, sono stati entrambi testimonial della “Partita per la pace” dello scorso 12 ottobre giocata alla stadio Olimpico di Roma. In quella occasione Maradona si è espresso sulla carriera del capitano giallorosso: «Può giocare fino a 50 anni. E quaranta giocatori del campionato italiano non fanno il suo valore», parole che hanno reso Totti ancora più sicuro dei suoi mezzi e determinato a continuare la vita da calciatore con risultati incredibili.