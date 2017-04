Totti, “pallonata” a Wallace. E Felipe Anderson lo insulta sui social -Guarda

di Alberto Abbate

Le scorie da derby non finiscono mai. Ed ecco che, a tre giorni dal 3 a 2 giallorosso dell’Olimpico (inutile ai fini del passaggio del turno in finale di Coppa Italia), si riaccende la miccia. A innescarla un video circolato in rete stamattina relativo a uno screzio a bordo campo tra Francesco Totti e Wallace Fortuna.



Il capitano giallorosso stava effettuando il riscaldamento proprio nei pressi della rimessa laterale in favore della Lazio. Dopo aver raccolto il pallone appena uscito, lo ha lanciato verso il difensore, colpendolo: ne è scaturito un piccolo battibecco, sfuggito in un primo momento alle telecamere. Un retroscena svelato poi nella giornata di oggi, che ha fatto prontamente arrabbiare i tifosi biancocelesti, ma non solo. Il più furioso proprio il connazionale Felipe Anderson, scatenato con un tweet al veleno contro il romanista: «Coglione», il commento lapidario. E chissà se innescherà altre reazioni a Trigoria…











