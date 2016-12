Roma-Chievo 3-1, le pagelle dei giallorossi: serata magica per El Shaarawy che dà il via alla rimonta. Salah e Bruno Peres decisamente da rivedere.



SZCZESNY 6 Sul gol non può nulla. Un’uscita bassa tempestiva subito dopo il 2-1. Per il resto tanto freddo.

RÜDIGER 6,5 Il tedesco è ormai una sicurezza. Sempre concentrato, mai un fronzolo. S’impappina con Fazio mancando il tap-in sulla punizione di Nainggolan respinta da Sorrentino.

FAZIO 6,5 Anche per l’argentino vale il discorso fatto per Rüdiger. Tackle d’acciaio e testa fredda.

VERMAELEN 5,5 Il belga è praticamente al debutto stagionale. Troppo spesso in difficoltà con Inglese e Meggiorini.

PERES 5 Partita sbagliata da cima a fondo per il brasiliano che si fa anticipare come un principiante da De Guzman sul gol e che inanella una serie di errori imbarazzanti in fase di spinta. Un po’ meglio nel finale, scosso dai rimproveri di Spalletti.

STROOTMAN 6 Grigio nel primo tempo, più presente nella ripresa. Il rodaggio ora è concluso, lo aspettiamo a un girone di ritorno ai suoi livelli, cioè super.

NAINGGOLAN 6 Ha smaltito in extremis le scorie di Torino, non è al meglio e si vede ma guida la squadra da capitano di giornata con grande maturità tattica.

PALMIERI 7 Se ne va in vacanza consapevole di aver scalato l’Everest. Da oggetto misterioso a punto di forza della Roma in una gara complicata come quella di ieri. Mario Rui dovrà davvero faticare per togliergli il posto.

SALAH 5,5 Con il corpo era all’Olimpico, con la mente già alla Coppa d’Africa. Le urla di Spalletti lo scuotono un po’ a metà ripresa, ma non lascia il segno. Arrivederci Momo (36’ st Perotti 6,5: chiude il match procurandosi e trasformando il rigore del 3-1).

EL SHAARAWY 7,5 L’esclusione di Torino gli brucia. Ha voglia di spaccare il mondo e ci riesce rimettendo in piedi il match con una splendida punizione e costruendo con la tigna che non gli si riconosce il gol di Dzeko.

DZEKO 6 La sufficienza abbondante la merita per il digiuno interrotto, ma il merito e al 90 per cento di El Shaarawy. Lui ci mette la solita voglia di lottare contro una difesa folta e muscolare come quella del Chievo. Nel finale sciupa una palla d’oro per chiudere il match su assist manco a dirlo di El Shaarawy e Sorrentino gli respinge un lob dopo assist di Peres (45’ st Iturbe ng)

SPALLETTI 7 Chiude al secondo posto, con la tredicesima vittoria consecutiva casalinga e 84 punti conquistati dal suo ritorno sulla panchina giallorossa ovvero in 37 partite. Crediamo che abbia avuto da El Shaarawy le risposte che cercava.