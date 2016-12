La Roma batte il Chievo per 3-1 grazie ad un gol El Shaarawy, uno di Dzeko e un rigore di Perotti. Tredicesimo successo per i giallorossi che beneficiano anche delle sconfitte di Napoli e Lazio per ricacciarle a 4 punti.



Szczesny; Rudiger, Fazio, Vermaelen; Peres, Strootman, Nainggolan, Emerson; Salah, Dzeko, El Shaarawy.Sorrentino; Izco, Dainelli, Gamberini, Frey; De Guzman, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Inglese, Meggiorini