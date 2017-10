Chelsea-Roma, le pagelle di Buffoni

di Romolo Buffoni

ALISSON 6

Ne becca tre ma non può farci nulla. Un’uscita intelligente a frenare Morata.

BRUNO PERES 5,5

Buon secondo tempo. Peccato l’erroraccio in collaborazione con Gonalons che costa il 2-0.

FAZIO 6,5

Regista arretrato e arma implacabile nel gioco aereo. Coinvolto nelle amnesie difensive, ma mezzo voto in più per il lancio che vale il 2-2 di Dzeko.

JUAN JESUS 5

Morbido nel rinvio che diventa un assist per l’1-0 di David Luiz. Anche sul 3-3 di Hazard è mal posizionato.

KOLAROV 8

Anima della squadra a cui suona la sveglia segnando il 2-1 che la rimette in partita. Poi sforna il cross per il 2-3 di Dzeko.

NAINGGOLAN 6

Spaesato in avvio, perde malamente la palla da cui nasce l’1-0. Si fa ribattere da Courtois una ghiotta palla gol. Cresce nella ripresa.

GONALONS 5,5

Tiene alta la squadra più di De Rossi, ma è troppo timido e impreciso negli appoggi. Uno a Peres costa il 2-0.

STROOTMAN 6

Tiene il confronto col vecchio Fabregas. Serve un assist d’oro che Nainggolan sciupa, ma gli manca sempre quel pizzico di dinamismo (37’ st Florenzi ng)

GERSON 6

È la mossa a sorpresa che somiglia solo a quella che fu di Spalletti, ma è profondamente diversa. Ordinato tatticamente, lavora qualche buon pallone (28’ st Pellegrini 5,5: non un grande impatto).

DZEKO 9

Il Cigno ormai è un Leone. Centesima partita in giallorossa onorata con una doppietta super, che rompe il suo digiuno col Chelsea. Il primo gol di sinistro al volo entrerà nella sigla della prossima Champions League.

PEROTTI 7

Incubo di Azpilicueta. Peccato che al tiro non faccia male altrimenti sarebbe devastante (42’ st El Shaarawy ng)

DI FRANCESCO 8

Eccola la sua impronta di gioco: squadra altissima e pressing feroce. Voleva tre punti e li stava ottenendo. Paga qualche errore di troppo, ma fa un figurone. Non si gioca sempre contro il Chelsea, con questo piglio la Roma ne vincerà tantissime.

