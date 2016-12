La Juve mette la freccia per Rincon. Secondo quanto trapela anche da Torino, il club bianconero ha superato nelle ultime ore la concorrenza della Roma, da tempo in trattativa con il Genoa per il centrocampista venezuelano. La società di Agnelli, così come l'Inter, non si era mai defilata in queste settimane. Un corteggiamento a fari spenti, fino al blitz decisivo delle ultime ore. Juve e Genoa hanno ripreso così i discorsi già intavolati da tempo. E la prima stretta di mano è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni più 8 per l'obbligo di riscatto. Dieci milioni di euro totali, come stabilito da tempo dal presidente Preziosi. L'affare è vicino alla conclusione, ma restano alcuni dettagli da limare. Non solo Rincon, i bianconeri aspettano ancora la risposta dello Zenit per Witsel. L'offerta per il belga è di circa sei milioni di euro.