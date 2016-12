I primi biglietti per la supersfida Real Madrid-Napoli, andata degli ottavi di Champions League del 17 febbraio, sono in vendita. E alcuni tifosi azzurri li hanno già presi. Sono i tagliandi per il settore vip del Santiago Bernabeu, disponibili a 395 e 495 euro sul sito del club spagnolo, comprendono anche la cena nel ristorante dello stadio e la visita al museo dei Blancos.