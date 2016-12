Gli avvocati di Luciano Moggi, Federico Tedeschini ed Enrico Lubrano, hanno depositato oggi in Consiglio di Stato l'appello contro la sentenza del Tar del Lazio che ha declinato la giurisdizione con riferimento al ricorso con cui l'ex direttore generale della Juventus chiedeva l'annullamento della radiazione decisa nei suoi confronti dalla giustizia sportiva dopo lo scandalo di Calciopoli. L'appello, spiegano i legali, è volto ad ottenere la sola declaratoria della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti di radiazione irrogati dalla giustizia sportiva. L'appello al Consiglio di Stato sarà discusso e deciso in un arco temporale di circa tre-quattro mesi. In caso di accoglimento, la questione sarà rimessa al Tar del Lazio con ordine di pronunciarsi immediatamente sul merito della questione, ovvero sulla valutazione della legittimità della radiazione di Moggi, nonché sulla conseguente decisione di annullamento o meno della stessa.