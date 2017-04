Pioli striglia l'Inter: "Basta figuracce". Da giovedì squadra in ritiro

di Alessio Agnelli

Suning con Pioli e Pioli contro tutti: ad Appiano l’imperativo è «cambiare atteggiamento e rotta» per salvare il salvabile. Ovvero l’Europa League, che «rimane un dovere per l’Inter» e un obiettivo da contendere fino all’ultimo al Milan, 6° in classifica con 2 punti di vantaggio, ma già a portata di sorpasso nel Derby pre-pasquale.



Alla Pinetina, ieri è stato giorno di straordinari non preventivati per Icardi e compagni, sanzionati con un allenamento punitivo dopo la debacle di Crotone, come preteso da mister Pioli e dalla dirigenza. Ma, a tenere banco, sono stati, soprattutto, i confronti a 360 gradi che si sono succeduti nell’arco della mattinata nel chiuso degli spogliatoi. Prima fra tecnico e società, con l’arrivo di Zanetti, Ausilio e Gardini ad Appiano poco dopo le 8 e mezza. In totale, una mezzoretta di summit con Stefano Pioli e un concetto su tutti: la conferma della fiducia di Suning per le prossime 7 partite, fondamentali per le residue chance d’Europa dell’Inter made in China. Ma non solo. Fino al derby di sabato, si andrà avanti con la linea dura. E con il placet dell’emiliano, d’accordo anche sul ritiro pre-Milan anticipato a giovedì, per ricompattarsi tra le mura della Pinetina e tornare alla vittoria dopo tre gare da un solo punto in carniere. Concetti che Pioli, prima dell’allenamento, e lo stato maggiore nerazzurro, a seduta terminata, hanno cercato di trasmettere anche alla squadra, in due incontri dai toni molto accesi. Il nocchiero di Parma si è fatto sentire, alzando la voce e richiamando tutti all’ordine e al massimo impegno.



Della serie: Inter, basta figuracce. E così la dirigenza, che si è appellata al rispetto dei tifosi e della maglia, per scongiurare il rischio di altre figuracce. Serve « invertire la rotta» e, dopo il defaticante di ieri, l’Inter si ritroverà questo pomeriggio ad Appiano per preparare il derby della riscossa. Venerdì, invece, il momento delle spiegazioni. Quelle che Pioli e squadra dovranno dare al numero uno di Suning, Zhang Jindong, segnalato in arrivo, prima della sfida con il Milan.

