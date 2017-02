Nesta e i consigli a Inzaghi: "Lazio, il Milan si batte così"

di Enrico Sarzanini

unedì sera il big match tra Lazio e Milan, Nesta già si sfrega le mani. Per il capitano più vincente della storia laziale sarà una partita particolare. Nelle sue vene scorre sangue biancoceleste, mai le dieci stagioni al Milan lo hanno legato a doppio filo con i rossoneri.



Dagli Stati Uniti, dove vive e lavora (dal 2015 è allenatore dei Miami Fc), Nesta manda un consiglio all'amico Simone Inzaghi, con cui a cavallo del 2000 in biancoceleste vinse praticamente tutto: «Attaccherei il Milan sulle fasce ha detto a SkySport24 - con Anderson e Keita, perché potrei trovare scoperta la difesa e fargli male». C'è tempo per parlare anche di Francesco Totti, suo coetaneo ma ancora in attività: «Beato lui. Io se gioco a calcetto devo mettere il ghiaccio per tre giorni. Lui gioca ancora e sta facendo qualcosa di straordinario».



Dopo due giorni di riposo, Inzaghi da ieri ha iniziato a preparare la sfida contro i rossoneri. Biancocelesti che non battono il Milan dal 2015 (3-1) quando all'Olimpico la Lazio scese in campo sfoggiando per la prima volta la maglia bandiera (quella con l'aquila stilizzata sul petto che fu il simbolo della Lazio dei -9), tra le più vendute della storia biancoceleste. E proprio ieri la Lazio ha annunciato il rinnovo del contratto con la Macron fino al 2021, un accordo da circa 20 milioni di euro: «Abbiamo in programma un ulteriore sviluppo della rete commerciale - ha detto il presidente Lotito - e progetti importanti che andranno al di là della semplice sponsorizzazione tecnica». Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha invece promesso «una chicca sulla maglia del prossimo anno». Oltre al restyling degli attuali punti vendita la società è pronta ad aprirne altri.



Tounkara, Daspo in arrivo - Daspo in arrivo infine sia per Gianfranco Sarrocco, il tifoso biancoceleste che dopo Lazio-Chievo contestò Biglia, sia per Tounkara che diede una manata allo stesso sostenitore: questo non impedirà all'attaccante di poter giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA