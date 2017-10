Napoli-Sassuolo, le pagelle: Albiol una sicurezza, Allan indispensabile

di Pasquale Tina

LE PAGELLE:

Reina 6 - Una piccola leggerezza sul gol dell'1-1, per il resto ordinaria è salvato da due legni

Maggio 6 - Buona prova per il vice-capitano, che strappa gli applausi del San Paolo

Albiol 6,5 - Si fa anticipare da Falcinelli, ma per il resto è un leone. Resiste anche a una botta

Chiriches 5 - Lezioso e pasticcione, è salvato dal Var quando commette fallo su Falcinelli

Ghoulam 6 - Efficace in attacco, oltre che in difesa: coglie anche un palo

Allan 6,5 - Indispensabile per questo Napoli. Il primo gol è merito suo

Jorginho 6 - Dirige con ordine e lucidità il gioco di una squadra che si conosce a memoria

Hamsik 6,5 - Più ispirato del solito, si fa apprezzare anche per un paio di recuperi difensivi

Callejon 6,5 - Firma un gol fortunoso e ci mette lo zampino anche nell'azione della terza rete

Mertens 6,5 - Timbra il cartellino con un tocco facile facile da pochi passi

Insigne 6 - Prova con insistenza la via della rete, senza trovarla. Poi lascia spazio a Giaccherini

Zielinski 6 - Entra e commette un paio di errori, poi però sfiora la rete con un sinistro che coglie due pali

Rog 6 - Tanta sostanza nel momento più delicato della partita

Giaccherini 6 - Prende il posto di Insigne e per poco non manda in gol Mertens

All. Sarri 6,5 - Come a Genova: il Napoli non incanta, ma porta a casa la vittoria



Consigli 5,5 - Un paio di ottimi interventi. Rovina tutto con la papera del 2-1

Gazzola 5,5 - Deve vedersela con Insigne e non passa un pomeriggio tranquillo

Cannavaro 6 - I tifosi lo acclamano, in campo non si fa vincere dall'emozione

Acerbi 6 - Mertens gli sfugge via soltanto una volta, per il resto impeccabile

Peluso 6 - Ci mette tanta esperienza, quella che evita al Sassuolo un immeritato tracollo

Mazzitelli 6 - Qualche guizzo in avvio, poi bada soprattutto alla sostanza

Sensi 5,5 - Colpevole in occasione dell'1-0 di Allan, sfiora il gol nella ripresa

Cassata 6 - Quanta personalità: un giallo, un legno ed una buona gara contro la capolista

Politano 6,5 - Delizioso l'assist per il pari di Falcinelli, pericoloso anche nel secondo tempo

Falcinelli 6,5 - Trova il primo gol del suo campionato. Bucchi dovrebbe concedergli più spazio

Ragusa 5 - Il peggiore dell'attacco, tanto che viene sostituito in avvio di ripresa

Missiroli 5,5 - Col suo ingresso il pressing neroverde si accentua, ma dura poco

Pierini 6 - Una ventina di minuti in campo di buon livello

Scamacca ng - Entra nel finale, a gara compromessa

All. Bucchi 5,5 - Non fa barricate, prova a giocarsela: sconfitto, ma a testa alta

© RIPRODUZIONE RISERVATA