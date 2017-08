Napoli-Nizza. Mertens non si accontenta: «Il 2-0 è troppo poco»

«Il 2-0 è troppo poco, non è male ma per come è andata la partita è poco. Alla fine c'erano molti spazi. Vedere il San Paolo così pieno è stato bellissimo». Così Dries Mertens ai microfoni di Premium Sport al termine del match Champions vinto dal Napoli contro il Nizza al San Paolo. «Si poteva fare di più, loro erano stanchi. Peccato ma si poteva fare una buona partita. Sono rimasto qui perché giochiamo un calcio bello».

