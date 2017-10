Napoli, Insigne prova il recupero in extremis per l'Inter: domani mattina la decisione

di Pasquale Tina

Lorenzo Insigne non molla. L’attaccante del Napoli proverà in extremis il recupero in vista del match di domani sera contro l’Inter: non ha del tutto smaltito l’affaticamento muscolare all'adduttore destro accusato all’Etihad Stadium, ma sta meglio. Ha lavorato in campo nel corso della rifinitura senza forzare partecipando pure alla seduta tattica: ancora niente partitella. Lo farà domani mattina nell’ultima sgambatura prima della sfida con i nerazzurri. Se le sensazioni saranno positive, sarà nell’elenco dei convocati. C'è comunque un cauto ottimismo, ma la prognosi sarà sciolta soltanto nelle prossime ore.

LE ALTERNATIVE. Sarri ovviamente ha pensato pure alle soluzioni alternative, qualora Lorenzinho non dovesse recuperare. La prima è Piotr Zielinski, schierato nel tridente già contro il Manchester City dopo l’infortunio di Insigne. Altrimenti c’è Adam Ounas: il talento prelevato dal Bordeaux resta comunque una soluzione in corso d’opera.

RIENTRANO JORGINHO E ALLAN. Per il resto Sarri si affiderà a tutti i titolarissimi: in mediana rientreranno Jorginho e Allan, rimasti in panchina contro il Manchester City. Nessuna variazione in difesa: Albiol e Koulibaly saranno confermati al centro.

RECORD DI PRESENZE AL SAN PAOLO. Saranno 50mila gli spettatori sugli spalti. Sarà superato il record stagionale di presenze stabilito nel derby con il Benevento (49.137 spettatori). Imponente pure la copertura televisiva in tutto il mondo: circa 200 i paesi collegati.

