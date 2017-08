De Laurentiis: «Lo scudetto sarà del Napoli, si accettano scommesse»

«Lo scudetto sarà nostro. Saremo la squadra da battere. Si accettano scommesse». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in vacanza a Filicudi, nelle isole Eolie, in Sicilia. Il patron azzurro ha anche confermato che «se la squadra supererà il turno preliminare di Champions League non sarà ceduto nessun giocatore» e sarà anche disponibile «a fare un sacrificio per l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, anche se i viola chiedono 40 milioni di euro».

