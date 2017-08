Milan, è ufficiale: ecco Kalinic. Inter, Cancelo in arrivo a Milano

di Eleonora Trotta

Ora è anche ufficiale: Nikola Kalinic, annunciato sui canali social del Milan, sosterrà domani mattina alle ore 7:30 le visite mediche. Dopo una lunga attesa, l'attaccante croato potrà finalmente abbracciare i suoi nuovi tifosi e firmare il contratto di 4 anni da circa 3 milioni a stagione con i rossoneri. Alla Fiorentina andranno 25 milioni di euro, così suddivisi: 5 milioni per il prestito e 20 per l'obbligo di riscatto. Controlli di rito in programma anche per Cancelo, neo acquisto dell'Inter. Il terzino portoghese è stato valutato circa 25 milioni nell'ambito dello scambio di prestiti con Kondogbia.

