Milan troppe volte sotto, Montella ha capito il male atavico dei rossoneri

di Luca Uccello

Un tempo sempre buttato. Spesso il secondo, a volte il primo. E quando succede nei primi quarantacinque non è sempre semplice riuscire a rimontare. E' successo con la Juventus in coppa Italia (sotto subito di 2 gol) ma era capitato anche col Napoli qualche giorno prima a San Siro. E poi Torino, sempre in coppa come in campionato con la differenza che una volta è andata bene, l'altra meno, conquistando solo un solo punto.



Negli ultimi due mesi per ben 7 volte una partenza ad handicap che rischia di compromettere quando di buono fatto fino ad oggi. Era capitato per la prima volta col Crotone poi con la Roma sempre a dicembre. Nel primo caso i rossoneri riuscirono a ribaltare il risultato dopo lo svantaggio iniziale, vincendo 3-1. All'Olimpico invece bastò la rete di Nainggolan per tornare a casa senza punti e ridimensionati. Primo tempo regalato anche a Doha, nella finalissima di Supercoppa Italiana con la Juventus in vantaggio e Milan costretto a inseguire. Poi la svolta ai rigori.



Un vizietto che continua anche con l'anno nuovo, sempre contro Sinisa Mihajlovic che dopo aver sfiorato il pari a San Siro al 94' alla prima giornata di campionato (regalata parte della ripresa) voleva passare il turno di coppa Italia: un sogno durato fino al 61'. Due reti che fanno sorridere il Milan ma quanta fatica con più di un tempo offerto gentilmente all'avversario senza una reale motivazione. Qualche giorno dopo in campionato il Toro è avanti di due reti, sbaglia quella decisiva dagli undici metri con Donnarumma protagonista e nella ripresa il Milan riacciuffa un punto prezioso. Gli ultimi due regali con Napoli e Juventus, campionato e coppa con una rimonta solo sfiorata. Nonostante l'handicap, se il Milan vince domenica a Udine fa un punto in più rispetto alle prime tre del girone di andata.

