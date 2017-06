Milan-Torino, incontro per Belotti: Cairo dice no alla prima offerta. Piace anche James

di Luca Uccello

Musacchio, Kessiè, Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia (manca solo l'ufficialità). In ordine di arrivo sono i primi quattro colpi del nuovo Milan cinese, quello guidato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Quasi cento milioni di cartellini spesi ma ancora nessun top-player. Quelli fin qui cercati hanno detto di no. Da Aubameyang (destinazione Psg) ad Alvaro Morata che in Italia tornerebbe solo per la Juventus.



Ieri c'è stato un primo contatto ufficiale tra Fassone e Cairo per l'affare Belotti: ma il patron del Torino ha ritenuto troppo bassa l'offerta rossonera (inferiore ai 50 milioni) con Niang che potrebbe finire nell'affare. Il Milan ha i fondi necessari per accontentare i club come le richieste dei giocator,i piuttosto manca l'affascinante Champions League (arriverà la prossima stagione secondo i programmi rossoneri) e c'è un progetto ancora da capire fino in fondo. Uno dei motivi, quest'ultimo, che sta condizionando in negativo la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma.



Ma il club di via Aldo Rossi non si arrende. A breve incontrerà Jorge Mendes, in missione a Milano, dopo averlo già incontrato a Cardiff. Con l'agente di Mourinho si parlerà di James Rodriguez, trequartista del Real Madrid, e Andrè Silva, punta del Porto.

Il primo è finito ai margini del progetto di Zidane ma al Milan di oggi serve? Una domanda che verrà posta al momento giusto a Montella. Inutile creare nuovamente false illusioni, ai tifosi in primis. Diverso il discorso sul 21enne attaccante del Porto e reduce dalla prima vera stagione da titolare, chiusa con 16 reti in 32 partite. La valutazione del classe 1995 è di 40 milioni. Tanti, ma non troppi per un club che ne aveva stanziati una ventina in più per il centravanti del Real Madrid. Nomi su nomi dimenticando che a oggi il Milan ha ancora in rosa Carlos Bacca. Un giocatore difficile da piazzare, soprattutto alle cifre richieste da Mirabelli che oggi incontrerà l'agente di Conti, l'esterno dell'Atalanta esploso in questa stagione.

