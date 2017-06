Milan, spese a Firenze: non solo Kalinic, puntato anche Badelj

di Luca Uccello

Dopo la Lazio, Massimiliano Mirabelli incontra la Fiorentina. Sul tavolo delle trattative non c'è solo Nikola Kalinic ma anche Milan Badelj. Due giocatori che il club di via Aldo Rossi insegue e non da oggi. L'attaccante croato è diventato il principale obiettivo offensivo, il giocatore ideale per essere inserito nel tridente formato da Suso e ora anche da Andrè Silva.



La Fiorentina continua a non spostarsi da una richiesta di 30 milioni di euro. Una cifra consistente che Casa Milan vorrebbe abbassare introducendo nella trattativa Gianluca Lapadula. Se, come la Lazio, anche Pantaleo Corvino non dovesse alla fine scendere con le proprie richieste, il Milan potrebbe tornare decisamente su Andrea Belotti e fare un sacrificio pur di avere l'attaccante della Nazionale italiana, un giocatore che i tifosi hanno votato fin dall'inizio come il giocatore su cui puntare. Collegato a Kalinic c'è Badelj, centrocampista di qualità con il contratto in scadenza nel 2018 su cui il club rossonero aveva già deciso di puntare lo scorso gennaio senza però riuscire a strapparlo alla famiglia Della Valle.



Capitolo Biglia. Il giocatore vuole andarsene e potrebbe essere una soluzione se Lotito non ridurrà di 5 milioni almeno le proprie richieste. Il Milan oggi è fermo a 12 milioni più tre di bonus. La Lazio non lo cede per meno di 20. C'è spazio per trattare ma non certo in tempi brevi come vorrebbe Casa Milan. Ma, come sottolineato da Montella nel pranzo di lavoro con Mirabelli, un giocatore con la qualità dell'argentino in questo Milan manca e serve tanto se si vuole ridurre il gap con chi precede i rossoneri. Ma per il centrocampo del Milan resta in piedi anche l'ipotesi Grzegorz Krychowiak: il centrocampista polacco del Psg non è soddisfatto del suo impiego da parte di Unai Emery a Parigi e il Milan è pronto a regalargli una maglia da titolare con la formula del prestito oneroso.

