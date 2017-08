Milan-Shkendija, dalle 20.45 La Diretta C'è l'ostacolo macedone sulla strada che porta alla fase a gironi

Dopo aver sconfitto il Craiova nel terzo turno, il Milan è di fronte all'ultimo ostacolo da scavalcare per accedere alla fase a gironi di Europa League. L'avversario non sembra essere dei peggiori: si tratta dei macedoni dello Shkendija, che in questo torneo hanno comunque già superato Dacia Chisinau, Hjk Helsinki e Trakai. Tutto sembra apparecchiato per un facile successo dei rossoneri, per i quali sarà fondamentale evitare cali di tensione.



LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Conti, Zapata, Bonucci, Antonelli; Calhanoglu, Montolivo, Kessié; Suso, André Silva, Borini.

SHKENDIJA: Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikovic; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi; B.Ibraimi.

