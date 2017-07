Milan, sfuma Morata: ora tutto su Belotti, il 'Gallo' forza la mano col Torino

di Luca Uccello

Dopo l'addio ad Aubameyang (resta felicemente al Borussia Dortmund) c'è anche quello ad Alvaro Morata che lascia il Real Madrid per abbracciare finalmente Antonio Conte a Londra dove firmerà un contratto d'oro. Follie non ancora da questo Super Milan che ora più che mai punta tutto su Andrea Belotti. Decisivo il faccia a faccia che oggi il giocatore avrà direttamente con il presidente Urbano Cairo nel ritiro del Torino a Bormio in Valtellina.



E' chiaro che il giocatore vorrebbe andarsene e indossare la maglia numero 9 dell'undici di Vincenzo Montella. Ma per realizzare anche questo sogno di mercato Fassone e Mirabelli dovranno accontentare il Torino. La clausola di 100 milioni, non valida in Italia, equivale per Cairo al valore del giocatore. Valutazione che il Milan dovrà raggiungere tra parte cash e contropartite tecniche: i noti Paletta e Niang che ritroverebbero così Mihajlovic. Il Milan fino a oggi ha offerto appena' 40 milioni di euro. Troppo pochi per il Toro che ne vuole almeno 60. Dalla Cina sembra che ci sia il benestare per investire tanto e subito, pur di aver il Gallo e rendere il Diavolo competitivo per i primissimi posti, non solo per il quarto posto.



Intanto dall'estremo Oriente arrivano le parole confortanti del direttore sportivo rossonero su Suso e Locatelli dichiarati incedibili dal club. Presto lo spagnolo, rimasto a Milanello a curarsi, rinnoverà il suo accordo. «Se non l'abbiamo fatto prima è perché avevamo altre priorità». Dopo i maxi acquisti degli ultimi giorni il Milan lavora per stabilizzare la rosa in vista della prossima stagione. E lo fa partendo da due punti fermi dell'ultimo campionato in attesa della ciliegina sulla torta.



E Kalinic? L'attaccante della Fiorentina rimane l'unica alternativa se anche Belotti alla fine non dovesse cambiare maglia e rimanere, pur se controvoglia, un giocatore e, magari, pure capitano granata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA