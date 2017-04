Il Milan serve il poker: battuto il Palermo (4-0) e sorpasso sull'Inter

Il Milan, al settimo posto in classifica, cerca il riscatto dopo il pareggio di Pescara, e riceve oggi a San Siro il Palermo, reduce dalla sconfitta casalinga subita per mano del Cagliari, penultimo in graduatoria e oramai con forse più di un piede e mezzo in Serie B.



LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; De Sciglio, Romagnoli, Zapata, Calabria; Pasalic, Kucka, Sosa; Suso, Deulofeu, Bacca.

PALERMO: Fulignati; Goldaniga, Gonzalez, Anđelković; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Čočev, Pezzella; Diamanti; Nestorovski

