Milan, Montella prolunga fino al 2019. Dopo Musacchio in arrivo Biglia

di Luca Uccello

Vincenzo Montella non lascia, raddoppia. Un anno di contratto in più, scadenza spostata al 30 giugno 2019. Una firma annunciata, arrivata da Casa Milan in diretta Facebook con accanto l'ad Fassone e il ds Mirabelli, a siglare un patto che significa fiducia e riconoscimento nel lavoro svolto durante la stagione, anche se forse ci si aspettava una scadenza più in là ancora. Un solo anno di prolungamento che va a coincidere, mese in più, mese in meno con l'obbligo da parte di Yonghong Li di restituire i soldi ricevuti dal fondo americano Elliot che ha permesso all'uomo d'affari cinese di poter concludere il closing per l'acquisizione del Milan. «Sono molto felice, sono entusiasta di puntare a grandi obiettivi insieme: ribadisco l'entusiasmo per continuare questa avventura - spiega il tecnico rossonero -. Grazie per la fiducia e per permettermi di continuare ad allenare il Milan per puntare a nuovi obiettivi e gloriosi che si addicono alla storia di questa società».



Al di là dei nomi fatti, compreso quello di Morata, c'è la novità importante riguardante Lucas Biglia che sembra pronto a dire di no all'offerta della Lazio per accertare quella rossonera di 2,5 milioni netti per tre anni, con un bonus partite di 500.000 euro al raggiungimento di 25 presenze. Il centrocampista argentino avrebbe già dato il suo benestare ai rossoneri nell'incontro avvenuto qualche settimana fa a Roma come si capisce dalle parole del ds laziale Tare: «Non dovete chiedere a me i dubbi di Biglia. Lui è consapevole che la Lazio ha fatto di tutto e di più per trattenerlo. Facendo anche un passo più grande di quello che si può permettere. Dobbiamo aspettare la sua risposta..». A Casa Milan c'è fiducia. Parola di Massimiliano Mirabelli: «Stiamo lavorando dal primo giorno che siamo arrivati per fare un grande Milan, ma non voglio rivelare nessuna idea che abbiamo in mente per il mercato. So già che rovinerò un po' le vacanze del mister perché dovrà tenere il telefono acceso...».

