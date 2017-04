Milan, Montella e la voglia d'Europa: «"Meglio fare i playoff che la tournée estiva"

di Salvatore Riggio

Il pareggio in casa del Pescara dovrà servire da lezione al Milan. A San Siro domani arriva il Palermo e non si possono più perdere punti preziosi in vista del rush finale per la qualificazione in Europa League.

Milan. «Voglio vedere solo le cose positive. A Pescara abbiamo fatto un solo punto, ma chissà che non sia quello che ci serve per andare in Europa».

Assenze. «Non mi piace cercare alibi. All’andata abbiamo fatto qualcosa di strepitoso e non sempre le cose strepitose si riescono a ripetere. Il nostro cammino credo sia lineare. Le assenze ci hanno tolto qualcosa».

Palermo. «Servirà grande pazienza e poca frenesia, un po’come nella gara col Genoa. Non sarà facile trovare spazio centralmente. Contro il Pescara sarebbe servita maggiore concentrazione».

Sfida con l’Inter. «Non penso al derby, c’è il Palermo. Abbiamo l’Inter avanti, ma pure l’Atalanta. Ci giocheremo tutto negli scontri diretti con queste due squadre. Non mi danno soddisfazioni le disgrazie dei cugini, penso solo alla mia realtà».

Cammino. «Abbiamo avuto un rendimento simile tra grandi e piccole. Nelle ultime 8 partite abbiamo fatto 17 punti, quindi un rendimento da Europa».

Europa League. «Ritengo sia meglio giocarla, piuttosto che restare a casa a guardarla. Tra una tournée estiva e un preliminare europeo, preferisco il secondo. Sono gare che ti portano esperienza».

Futuro. «Ci sono tante indiscrezioni. Essendoci un cambio di proprietà, dovremo conoscere meglio. Io mi auguro di allenare ancora il Milan, ma tutto dipenderà da molte situazioni».

Donnarumma. «Deve migliorare nelle guide. A parte gli scherzi, ha accettato l’errore e ha dato così la risposta migliore».



