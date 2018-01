Lazio, riecco il Milan ma stavolta c'è Immobile

di Enrico Sarzanini

ROMA – Vendicare la sconfitta rimediata in campionato. Inzaghi cerca vendetta questa sera a san Siro a tre giorni del contestato gol di Cutrone con la mano. Una rete che ha scatenato un vespaio di polemiche che si sono virtualmente chiuse ieri con l’assoluzione di Cutrone da parte del giudice sportivo che non ha squalificato l’attaccante per un gesto, si legge nel dispositivo, che «non risulta connotato da sicura volontarietà».

Messe alle spalle le polemiche, Inzaghi punta la finale di Coppa Italia. Altro giro, altra corsa nuova Lazio per il tecnico che ha fatto del turn over uno dei suoi punti di forza e che potrà nuovamente contare su Immobile che ieri si è regolarmente allenato e che torna dunque a disposizione dopo aver saltato la sfida contro Udinese e Milan. L’attaccante lancia la sfida ai rossoneri che all’andata aveva steso con una tripletta e spera di mantenere la sua media di un gol a partita in Coppa Italia. Alle sue spalle agirà Anderson che scalpita per scendere in campo dall’inizio e verrà preferito a Luis Alberto.



In campo anche Milinkovic e Lulic che, entrambi squalificati per la sfida di lunedì contro il Genoa, saranno chiamati agli straordinari. Un turno di riposo per Parolo con Murgia che si candida per una maglia da titolare al fianco di Leiva confermatissimo in cabina di regia. In difesa con Strakosha in porta, De Vrij è alle prese con un lieve affaticamento muscolare e partirà dalla panchina con Luiz Felipe in campo dall’inizio. Caceres è pronto per fare il suo esordio con la maglia biancoceleste mentre Wallace completerà il reparto.

Lunedì sera contro il Genoa infine, la società spera di riempire lo stadio: «Ci sono prezzi promozionali in tutti i settori – ha spiegato il responsabile marketing Canigiani - uno sforzo da parte della società per avere lo stadio pieno».



