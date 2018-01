Milan-Lazio 0-0: poche emozioni a San Siro. Tutto rinviato all’Olimpico

dal nostro inviato

MILANO Tutto ancora in bilico. L’accesso in finale di coppa Italia si deciderà il 28 febbraio nella gara di ritorno. Lazio e Milan non vanno oltre lo 0-0. A San Siro i circa 18 mila presenti assistono ad una gara che va a sprazzi. Tanta densità a centrocampo e davanti pochi spunti. I biancocelesti perché faticano a trovare il feeling tra Anderson e Immobile, i rossoneri perché giocano con il solo Kalinic: un fantasma. E proprio l’ottica dei 180 minuti che ha portato i due tecnici a giocare una partita più strategica che d’assalto. Soprattutto Inzaghi che deve dosare le forze con il bilancino in questo mese senza respiro.



GUANTONI

Decisivi i due portieri che si superano nelle due occasioni più nitide del match. Donnarumma si allunga a deviare un tiro a giro di Immobile, Straskosha respinge su Cutrone che stavolta la prende di testa. Gattuso aveva impostato la gara giocando più basso e cercando di sfruttare il gioco di rimessa ma non ci è praticamente mai riuscito se non quando ha messo dentro Calhanoglu e appunto Cutrone. Ai punti avrebbe vinto la Lazio a cui è mancata la rete. Terza volta che non segna e terza volta in cui il risultato è 0-0. Appuntamento tra un mese.



