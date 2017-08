Milan-Kalinic, c'è un ultimo step. Borriello rompe con il Cagliari: Spal in pressing

di Eleonora Trotta

Manca l'ultimo tassello per il trasferimento di Kalinic al Milan, ampiamente concordato sulla base di 25 milioni di euro. Lo stesso passaggio burocratico che ha rallentato, in questa sessione, anche il tesseramento di Biglia: le garanzie economiche, fondamentali per le operazioni di calciomercato in Italia. Il club rossonero si sente tranquillo e forte della volontà del croato che oggi non è si allenato con la viola, mentre la Fiorentina rimane ancora ferma sulle proprie posizioni. Ma alla fine la fumata bianca arriverà. Intanto, il ds Mirabelli ha raggiunto l'accordo con lo Spartak Mosca per la cessione di Niang sui 18 milioni di euro. L'attaccante francese, atteso a Roma per le visite mediche, deve ancora comunicare la sua scelta finale.



ROTTURA

Un ex rossonero, Marco Borriello, ha invece rotto con il Cagliari. Alla base delle frizioni, il rapporto non proprio idilliaco con il tecnico Rastelli. La Spal è in pressing; Bologna e Genoa più defilate. Attivissima la Fiorentina: a Firenze è arrivato German Pezzella, difensore argentino classe '91.



© RIPRODUZIONE RISERVATA