Milan-Inter 1-0: Cutrone risolve il derby al 104', Gattuso in semifinale con la Lazio

Vince il Milan (1-0) grazie alla zampata di Cutrone che al minuto 104, nel primo tempo supplementare, piomba come un falco sul cross di Suso e trafigge Handanovic regalando le semifinali di Coppa Italia a Rino Gattuso. Un trionfo quello dei rossoneri, che giocano con coraggio e grinta, riuscendo a fermare le iniziative dell’Inter, che ora è in crisi di risultati da tre partite. Luciano Spalletti è avvisato: così si rischia di gettare all’aria quanto di buono fatto fino a poche settimane prima di Natale. Il mercato di gennaioincombe e il tecnico di Certaldo aspetta con ansia rinforzi.



Esulta invece Gattuso che ora vuole risposte anche in campionato, ma intanto si gode questa vittoria importante al suo primo derby da allenatore. In porta non sfigura Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, in campo titolare per l’infortunio del fratello e di Storari. Ora il Milan giocherà contro la Lazio a San Siro il 31 gennaio e all’Olimpico il 28 febbraio. Grazie al solito Suso e al bravissimo Cutrone: lo spagnolo è l’uomo assist; l’attaccante è decisivo per il gol vittoria. A Spalletti il computo di fare rinascere l’Inter.



Ululati razzisti dalla Curva Nord dell'Inter nei confronti di Franck Kessie al 93' del derby di Coppa Italia. Il centrocampista del Milan era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco per un problema alla schiena.



