Milan-Crotone 1-0: Bonucci gol e Gattuso ritrova il sorriso

Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia e il buon pareggio di Firenze, ora il Milan prova a proseguire la propria lenta risalita aprendo il 2018 in casa contro il Crotone terzultimo in classifica. All'andata fu un dominio rossonero, ma quello era un Milan lontano e con aspettative e morale ancora molto diversi. Oggi la squadra di Gattuso ha bisogno di tre punti anche ''sporchi'' per riguadagnare fiducia e terreno in classifica, senza perdere il treno per l'Europa.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

CROTONE: Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian



Il Crotone invece insegue un risultato prezioso per la lunga ed estenuante lotta salvezza, che al momento vede i calabresi contendersi il quartultimo posto con la Spal. Le ultime due sconfitte contro Lazio e Napoli hanno comunque mostrato un Crotone in grado di lottare, ma serviranno anche dei punti per ripetere l'impresa dello scorso anno. Solo un precedente qui in Serie A: nella passata stagione vinse il Milan per 2-1.

