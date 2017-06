Milan, per Biglia manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare

di Luca Uccello

Affari romani per Massimiliano Mirabelli volato nella Capitale per incontrare a pranzo Vincenzo Montella e fare il punto, certamente positivo, del primo mercato in entrata per un Milan che cambia faccia e vuole la Champions League. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione il tecnico rossonero si è detto soddisfatto di quanto fatto finora, ben sapendo che non è finita, che si può migliorare ancora, in tutti i reparti, anche in attacco dove si cerca sempre un attaccante.



La visita a Roma è servita anche per portare avanti in maniera definitiva la trattativa per Lucas Biglia: si parla di un’intesa sulla base di 20 milioni più due di bonus, richiesta avanzata dal club biancoceleste, rassegnato a perdere il proprio capitano, al quale da Via Aldo Rossi avrebbero aderito. C’è voglia di chiudere già oggi e portare l’argentino il prima possibile a Milanello. Ma non solo, Lotito e Tare a colloquio con Mirabelli, avrebbero parlato ancora della situazione di Keita: sempre bloccato dalla volontà di andare a giocare per la Juventus. Il senegalese sarebbe stato il perfetto sostituto di Deulofeu. Ora si cercherà altrove, non più in casa Atalanta dove si deve ancora risolvere la questione Andrea Conti. A BergamoTV, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato di «una situazione molto complicata che sta gestendo direttamente mio figlio Luca. Credo che l’agente abbia fatto dichiarazioni non simpatiche come quella relativa al ritiro: se si arrivasse a ridosso dell’inizio della stagione, il giocatore non credo si presenterebbe. Ma saremo noi a dettare le condizioni». L’offerta per accontentare l’Atalanta è salita a 25 milioni e nell’operazione potrebbe essere inserito Gabriel Paletta, un giocatore che ha già vestito la maglia nerazzurra e che potrebbe accettare di tornarci pur di giocare con maggior continuità e fiducia.

