Mertens, distorsione di primo grado: domani gli accertamenti alla caviglia

«Per Dries Mertens lieve distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Verrà valutato domani alla ripresa degli allenamenti». Questo il comunicato del Napoli, un tweet rapido dal profilo ufficiale della società che fa tirare un sospiro di sollievo anche ai tanti tifosi azzurri. La distorsione del belga era già preventivata, si spera adesso che lo stato della caviglia possa migliorare per il match di sabato con la Lazio.



Dopo il bel gol allo stadio Vigorito di ieri sera, Mertens era uscito nella parte finale del match per lo scontro improvviso con Djimsiti. La caviglia sinistra del belga ha subito una brusca rotazione innaturale, ma già in mattinata filtrava ottimismo. Gli esami spostati a domani tranquillizzano anche Sarri che spera di averlo a disposizione nel weekend.

