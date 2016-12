Materazzi nostalgico, 10 anni dopo rievoca la testata di Zidane su Instagram

Tanto per .......... 🇮🇹//🇫🇷😂😂😂#2006/2016 #10anni #lodola #miocugino #berlino2006 🔵🐓#space23 @space23it Una foto pubblicata da Marco Materazzi (@iomatrix23) in data: 20 Dic 2016 alle ore 06:23 PST

Dieci anni dopo la famosa, che ha fatto crollare a terraall'Olympiastadion di Berlino nel, prima di vincere la, l'ex difensore ha condiviso suun ricordo di quella sera.Si vede un'opera d'arte dedicata alla testata dell'artista, una maglia e un pallone commemorativo della notte di Berlino. Marco Materazzi è ora allenatore della squadra indiana delL'immagine di Lodola nella cornice luminosa ha come titolo "", in riferimento alla vicinanza tra la Francia e l'Italia. Il colpo di testa al petto avvenne al minuto 107, durante una tesissima finale di Coppa del Mondo. Quel colpo di testa costò a "Zizou" l'espulsione e una drammatica fine della sua carriera.Marco Lodola è famoso per le sue sculture luminose. Le sue opere sono presenti in vari musei, e ha realizzato scenografie per film, trasmissioni, concerti ed eventi. In particolare è stato attivo nella moda e nel teatro, e ha creato opere per lee per il