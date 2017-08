Manchester United a valanga contro il West Ham: 4-0, in gol anche Pogba

Il Manchester United non sbaglia l'esordio in campionato battendo 4-0 il West Ham nell' ultimo incontro della prima giornata di Premier League. Una vera dimostrazione di forza quella degli uomini di Josè Mourinho, scottati dalla sconfitta in Supercoppa europea da parte del Real Madrid. Un gol per tempo del bomber belga Romelu Lukaku (33' pt e 18' st) - pagato all'Everton l'equivalente di quasi cento milioni di euro un mese fa -, e le reti di Martial (43'st) e Pogba (45' st) consente ai Red Devils di tenere il passo di Arsenal, City e Tottenham, tutti vittoriosi alla prima uscita. Tra le 'grandì manca quindi all'appello dei tre punti solo il Chelsea di Antonio Conte, sconfitto ieri in casa a sorpresa dal Burnley. È stato invece amaro il ritorno in Premier del portiere degli Hammers, Joe Hart, reduce dalla bella esperienza col Torino.



Esordio vincente anche per il Tottenham nella prima giornata della Premier league. Gli Spurs hanno superato in trasferta 2-0 il Newcastle allenato da Rafa Benitez. Le reti entrambe nella ripresa: al 16' a segno Dele Alli, il raddoppio al 250 con Ben Davies. Il Newcastle ha giocato il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Shelvey.

