Liti, polemiche e... aste ricchissime: Bonucci verso l'addio alla Juve?

di Timothy Ormezzano

La Juve teme una diaspora di giocatori incantati dalle sirene inglesi. City e Chelsea, già in pressing rispettivamente su Dani Alves e Alex Sandro, sono pronti a sborsare 60 milioni per Bonucci. Il difensore è incedibile, a meno che non sia lui stesso a chiedere di cambiare aria. Chissà che le ultime polemiche, e il rinnovo fino al 2020 di quell’Allegri con cui ha un rapporto molto agitato, non lo convincano a traslocare Oltremanica: «Nulla di quanto scritto, raccontato o ricostruito ha del vero», scrive Bonnie in merito al presunto caos avvenuto nello spogliatoio di Cardiff durante l’intervallo di Juve-Real.



Secondo le indiscrezioni anticipate da Leggo giovedì scorso ci sono stati 15 minuti di tensione dopo che Barzagli avrebbe rifiutato il cambio con Cuadrado (suggerito da Bonucci ad Allegri), invitando il collega di reparto a farsi gli affari propri. «Nessun diverbio, né tantomeno atti fisici che riguardino me o qualcun altro», aggiunge Bonucci, minacciando di rivolgersi «agli avvocati per tutelare la mia onorabilità». Minaccia la fuga in Inghilterra Alex Sandro, ora che il Chelsea è pronto a rilanciare oltre i 60 milioni. I sostituti? L’arrivo di Douglas Costa - ma la trattativa col Bayern al momento è in stand by - - escluderebbe quello del terzino extracomunitario Danilo, chiesto al Real Madrid.



E allora si pensa pure a Guerreiro (Borussia Dortmund) e allo svincolato Clichy, ora che su Mendy (Monaco) sono piombati Liverpool, City e lo stesso Chelsea. Per rimpiazzare Dani Alves, che ieri ha scritto di non aver «bisogno di soldi o applausi», si pensa soprattutto a De Sciglio o allo spagnolo Bellerin (Arsenal), ma sono stati fatti dei sondaggi anche per Darmian (United) e Cancelo (Valencia). Stasera intanto la Juve telespierà Bernardeschi, per il quale sono pronti oltre 40 milioni in caso di addio a Cuadrado. L’azzurrino è uno dei più attesi di Repubblica Ceca-Italia, che vedrà il “derby” tra Rugani e il prossimo bianconero Schick, in arrivo per circa 35 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA