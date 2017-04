Lippi: ​«Gli investitori del Milan? Qui in Cina non li conosce nessuno. Totti? Persona limpida, farà benissimo in qualsiasi ruolo»

Il ct della Cina, campione del mondo con l’Italia nel 2006, Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni de La Partita Perfetta, in onda su Sportitalia, intervistato da Daniele Lo Monaco e dall’ex direttore generale della Federcalcio, Antonello Valentini.

Dopo grandi vittorie con Juve e Nazionale, ora un’impresa disperata alla guida della Cina…

“No, per fortuna qui non c’è la volontà di vincere, ma di crescere, diventare competitivi. Per vincere ci vorrà ancora molto tempo”.

Sono stati fatti tanti investimenti per promuovere il calcio cinese.

“Si, ma non si cresce comprando i giocatori a 50 milioni di euro, ma con le strutture, i campi, gli allenatori dei ragazzi e così via”.

Nell’ultima gara è arrivata una sconfitta di misura con l’Iran, con un gol preso in maniera piuttosto ingenua dalla sua squadra.

“Beh, è stata una partita giocata in maniera quasi remissiva, la loro squadra è la più forte del girone. C’erano 100 mila spettatori… Potevamo anche pareggiare, il problema è che non ci siamo neanche avvicinati alla loro porta…”.

La sua lettura di Juve-Barcellona di domani?

“E’ una lettura della partita che passa da due fattori: la crescita importante della Juve e un piccolo ridimensionamento del Barcellona, che come altre squadre, penso al Real Madrid e al Bayern Monaco, non sembrano più le schiacciasassi del passato. C’è qualche speranza in più, la Juve può passare il turno. La speranza è non subire gol all’andata. Spero in un bel 2-0. Poi bisogna vedere nei 180 minuti…”.

Nella finale di tre anni fa la Juve stupì restando in gara anche piuttosto a lungo… Rispetto a quella partita, chi sta meglio e chi sta peggio?

“La Juve ora ha qualcosa in più sicuramente. Ha Higuain, Dybala… ha davvero grande qualità. I bianconeri non sono alla pari del Barcellona che ha il tridente più forte del mondo. Ma la Juve ha la capacità di compattarsi che nessun altro ha. Non è certo il tipo di squadra che può prendere 6 gol come il Psg”.

Come imposterebbe la gara dal punto vista tattico?

“Allegri sa benissimo cosa fare”.

La difesa del Barcellona non è delle migliori.

“L’attacco della Juve lo è, speriamo bene…”.

Come caricare la squadra in queste vigilie? Lei ne ha vissute di importanti…

“Non c’è un cliché valido sempre, dipende da che tipo di giocatori hai dal punto di vista mentale, c’è chi deve essere caricato e altri invece che devono essere calmati. L’allenatore deve capire al momento cosa fare, cosa dire, come caricare la squadra”.

Dybala alla vigilia ha fatto capire di non gradire i paragoni con Messi.

“Il fenomeno del Barcellona è ancora avanti a tutti. Dybala ha comunque dei grossi margini di miglioramento”.

A proposito di responsabilità da prendersi, a Berlino, nella finale Mondiale contro la Francia, tutti si proponevano per tirare i rigori…

“Ho vissuto altre finali come quella di Roma dove i giocatori aspettavano le mie decisioni e nell’attesa si giravano da altre parti, questo è un pessimo segno… A Berlino invece vidi la voglia, l’entusiasmo nel tirare i rigori per rendersi partecipi della vittoria”.

La lotta per lo scudetto si può considerare chiusa?

“No, non è chiusa. Può succedere d tutto. La Juve è però la squadra più forte di tutti. Soprattutto dal punto di vista caratteriale. Roma e Napoli sono di poco dietro”.

Sentito Totti di recente? Ha consigli da dargli nella gestione di questo momento particolare?

“L’ho sentito un paio di mesi fa. Consigli non glieli do in pubblico, ma eventualmente in privato. E’ talmente una bella e limpida persona che qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta. Farà benissimo come ha fatto benissimo da calciatore”.

Sabato c’è anche il derby di Milano.

“E’ un momento difficile per le milanesi, anche da capire. L’Inter ha avuto ottimi periodi come quando ha battuto la Juve facendo una grande partita, ma poi si è fermata. Poi ha fatto sette reti all’Atalanta e poi solo un punto nelle ultime tre partite… E’ quello che non capisco. Il Milan? Bisognerebbe una volta per tutte chiudere questa vicenda della vendita della società”.

Lei se ne intende di cinesi, ne ha sentito parlare?

“Nessuno in Cina sa chi sono queste persone. Mentre ovviamente la Suning che ha acquistato l’Inter è molto conosciuta…”.

Domani forza Juve?

“Per forza, lo dico sempre quando ci sono squadre italiane, dovrebbero fare tutti così”.

Stavolta anche da Roma tiferanno Juve: più è impegnata in campionato più potrebbe trovare difficoltà in campionato…

“Ma questo è un tifo interessato, non va bene…”.

