Sprint decisivo per il rinnovo di De Vrij

di Enrico Sarzanini

ROMA – Il mercato della Lazio entra nel vivo. Dieci giorni prima dell’apertura della finestra di gennaio in casa biancoceleste sono già partite le grandi manovre per puntellare la squadra. Le recenti polemiche che hanno visto protagonista la squadra di Inzaghi, che nelle ultime quattro gare si è sentita fortemente penalizzata agli arbitri, hanno convinto il presidente Lotito a puntare ancora più convinto al traguardo Champions.



Ecco dunque che il patron è pronto ad accontentare il tecnico certo che questa squadra valga l’Europa che conta. Il primo rinforzo si chiama Caceres: l’accordo con il giocatore, che è stato “parcheggiato” a Verona perché extracomunitario e dunque non tesserabile in estate visto l’arrivo di Caicedo, è stato già trovato da tempo. Un vero e proprio jolly per Inzaghi che avrà il tanto atteso rinforzo in difesa. Il tutto in attesa che De Vrij faccia la sua scelta: l’offerta da 2,5 milioni di euro netti a stagione bonus esclusi e clausola da 25 milioni è stata recapitata alla Seg, l’agenzia che detiene i suoi diritti. Lotito ha dato tempo all’entourage dell’olandese fino a Natale per dare una risposta. Il forte centrale, che ha un debito di riconoscenza verso la Lazio che gli fece firmare il rinnovo di contratto quando si infortunò, non vorrebbe andare via a parametro zero ma ancora non ha sciolto le riserve.



Sulle sue tracce il Milan, (il giocatore però ha già detto no a un’offerta), l’Inter, che ha già avuto un contatto con gli agenti di De Vrij (offerto quinquennale da 3,5 netti a stagione bonus esclusi) e il Liverpool che lo monitora da diverso tempo. Tra i tanti profili che sono nel mirino del club c’è quello di Koray Günter, centrale in forza al Galatasaray con il contratto in scadenza nel 2018. Ventitré anni può ricoprire anche il ruolo di terzino destro o giocare davanti alla difesa alla Leiva. E a fare notizia è stata l’assenza del diesse Tare che ieri no era presente alla cena di Natale. L’albanese raramente si muove da Roma ma quando lo fa è perché bolle qualcosa in pentola. Da Formello trapela inoltre che la Lazio si sta muovendo per rinforzare anche l’attacco. Una notizia che conferma la volontà del club di puntare dritto alla Champions.



