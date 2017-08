Lazio-Spal 0-0 La Diretta Inzaghi parte con Palombi al fianco di Immobile

Un trofeo è già in bacheca per la Lazio, che ha vissuto una grande notte all'Olimpico superando la Juve nella Supercoppa Italiana. Ora gli uomini di Inzaghi sono chiamati a partire col piede giusto anche in campionato, in una stagione durissima, che li vedrà impegnati anche in Europa. Non vorrà certo essere la vittima sacrificale però la Spal, che ritrova con grande entusiasmo la Serie A che le mancava da 49 anni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic; Palombi, Immobile

SPAL: Gomis; Oikonomu, Vicari, Vaisanen; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Floccari, Paloschi

