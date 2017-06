Lazio, per sostituire Biglia piacciono gli olandesi De Roon e Klaassen

di Enrico Sarzanini

Il vice Biglia parlerà olandese. Almeno questa sembra essere l'intenzione della Lazio che sta cercando proprio tra i talenti orange il giocatore che dovrà sostituire Biglia. L'argentino ha deciso: andrà al Milan e già nella prossima settimana potrebbe essere nel capoluogo lombardo per le visite mediche di rito. Nelle casse biancocelesti finiranno circa 25 milioni di euro totali, bonus eventuali compresi, una cifra non da poco se si considera che Biglia ha 31 anni.



Diversi gli obiettivi della Lazio il principale, quello caldeggiato da Simone Inzaghi, è Marten De Roon. Il centrocampista infatti, oggi al Middlesbrough, nella scorsa stagione ha giocato nel nostro campionato con la maglia dell'Atalanta, ed è per questo caldeggiato dal tecnico biancoceleste. Costo del cartellino abbordabile (circa 7 milioni di euro), nelle ultime ore la dirigenza della Lazio ha intensificato i rapporti con i suoi agenti che sono gli stessi di De Vrij e Hoedt.



Il sogno si chiama invece Davy Klaassen, il capitano dell'Ajax che quest'anno ha fatto impazzire i tifosi olandesi. Il giocatore, che piace anche in Premier e in Bundesliga, è valutato sui 13-15 milioni. Occhio anche a Jordie Clasie, vecchio pallino del diesse Tare, centrocampista del Southampton: per strapparlo agli inglesi servono almeno 12 milioni. Raiola invece, da anni in stretti rapporti con Tare e Lotito (portò a Roma Kishna ed ha provato ad offrire Balotelli) ha proposto il giovane centrocampista classe 95 del Feyenoord, Tony Trinidade de Vilhena che costa 10 milioni.



Importante novità, infine, sul fronte Keita: la Juve fa sul serio ed ha proposto 12 milioni più l'inserimento nell'affare di Sturaro per un totale di 25 milioni. Lotito, però, preferirebbe avere solo cash da reinvestire in seguito per il mercato in entrata. L'ex genoano, però, che potrebbe essere una più che valida alternativa a Parolo, piace parecchio ad Inzaghi.

