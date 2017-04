Lazio-Napoli 0-3: azzurri superiori, biancocelesti puniti da Callejon e Insigne

di Emiliano Bernardini

Chapeu. Il Napoli è più forte e lo dimostra in campo. Vedere giocare gli uomini di Sarri è un piacere per gli occhi. E non è un caso che Inzaghi alla vigilia abbia detto che gli azzurri giocato il miglior calcio d'Europa. I biancocelesti perdono per 3-0 e a meno di miracoli dicono addio al sogno Champions. La distanza ora tra le due squadre è di 7 punti. Una sconfitta che però fa meno male visto il pareggio dell'Atalanta e la clamorosa sconfitta dell'Inter a Crotone: il quarto posto resta della Lazio. Il Napoli va a memoria, i biancocelesti invece hanno qualche amnesia di troppo. Nascono così i gol di Callejon e Insigne: due dormite della difesa laziale. Il terzo, sempre di Insigne, arriva in pieno recupero e Inzaghi non può far altro che alzare gli occhi al cielo.



DIFFERENZE

I quattro titolari assenti nella Lazio pesano parecchio ma non possono essere l'unica scusa. Bisogna ammettere che il Napoli è più forte sul piano tattico e atletico. Basti pensare che gli azzurri, nonostante le due sfide contro la Juventus, hanno corso come forsennati per tutta la partita. Pressing e ripartenze fulminanti. La Lazio dal canto suo ha provato a chiudersi per sfruttare gli errori napoletani ma non ci è riuscita come avrebbe voluto. Niente drammi, perché l'Europa è l'obiettivo da centrare e sarebbe un suicidio lasciarsi ossessionare dal terzo posto. La stagione è già straordinaria di per sé. Il Napoli, più abituato a certe partite, fa il suo dovere e mette nel mirino la Roma che resta a 4 punti. In tribuna il ct Ventura sorride, per la sua Nazionale di buone notizie ne sono arrivate parecchie.



