Milinkovic c’è e Inzaghi sorride. Dopo essere rimasto a riposo nei primi due allenamenti dell’anno, il centrocampista serbo questa mattina si è rivisto in gruppo, e contro il Crotone ci sarà. Una bella notizia per il mister che domenica dovrà già fare a meno di Keita, impegnato con il Senegal per la Coppa d’Africa, e degli squalificati Lulic e Felipe Anderson, rientrato oggi dopo le vacanze di Natale. Il brasiliano, seguito dal preparatore Fonte, ha svolto degli esercizi personalizzati. Stesso discorso per Lukaku, che si è allenato in palestra. Il terzino, atteso a Formello dallo scorso 29 deicembre, è tornato solo ieri sera dal Belgio: probabilmente verrà multato dalla società per non aver comunicato la decisione di prolungare il suo soggiorno in patria per problemi familiari.



Alla seduta, infine, non ha partecipato Djordjevic, alle prese con un forte attacco influenzale. Contro i calabresi Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-3. Luis Alberto e Lombardi scalpitano per giocare ai fianchi di Immobile, ma le scelte decisive verranno fatte solo nei prossimi giorni, quando il mister scioglierà gli ultimi dubbi.