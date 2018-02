Lazio-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi a caccia della finale

Lo 0-0 dell'andata a San Siro ha rimandato qualsiasi verdetto ai 90 minuti di questa sera all'Olimpico, dove Lazio e Milan si giocano la finale di Coppa Italia, che si disputerà poi in questo stesso stadio il 9 maggio. La Lazio cerca la quarta finale negli ultimi sei anni, provando a bissare la presenza dell'anno scorso quando perse all'ultimo atto contro la Juventus, mentre il Milan ha raggiunto il match conclusivo solo una volta (nel 2016) negli ultimi 15 anni e non vince dal 2003.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Bastos, Luiz Felipe, Wallace, Lukaku, Murgia, Nani, Felipe Anderson, Caicedo. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disp. Donnarumma A., Guarnone, Abate, Gomez, Musacchio, Zapata, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. All. Gattuso

