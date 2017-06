Lazio-Milan, Biglia si complica: Lotito vuole 20 milioni cash

di Enrico Sarzanini

Biglia si complica e il tormentone estivo è servito. C'è un nuovo intoppo tra la Lazio ed il tanto agognato salto di qualità. Questa volta a bloccare il mercato biancoceleste è la lunga trattativa con il Milan. Prima il no di Keita poi il gioco al ribasso del club rossonero hanno di fatto bloccato le operazioni biancocelesti quando la trattativa sembrava essere giunta alle battute finali dopo il contatto a Roma di martedì sera tra il presidente Lotito e il diesse rossonero Mirabelli.



A complicare tutto è stata la nuova offerta del Milan, arrivata tramite Mirabelli: «Per l'argentino siamo disposti a mettere sul piatto 15 milioni e Montolivo». Secco è arrivato il no del patron biancoceleste che vuole solo cash. Alla fine l'operazione si farà ma Lotito vuole ottenere il massimo perché con quei soldi dovrà accontentare le richieste di Inzaghi, in cerca di un mediano di livello e di un attaccante che sostituisca Djordjevic, oltre a due esterni di difesa. Tutta colpa di quel rifiuto di Keita, promesso sposo alla Juventus, al trasferimento al Milan, cessione che avrebbe portato nelle casse della Lazio 52 milioni di euro ed un mercato per rilanciarsi alla grande. Un no costato carissimo ai biancocelesti come se non bastasse spiazzati dalle mancate offerte per De Vrij, che messo sul mercato a fine campionato, avrebbe dovuto garantire i soldi per un altro paio di colpi in entrata. A distanza di un mese le strategie biancocelesti sono dovute cambiare radicalmente.



Se Keita dovesse rimanere (si è aperto uno spiraglio perché il ragazzo, che ha sempre detto di non voler fare un torto alla Lazio, al rientro dalla vacanze parlerà con Lotito), il sogno Papu Gomez resterà tale mentre per sostituire il partente Djordjevic, Tare è a caccia di una soluzione low cost, con Borini tornato prepotentemente d'attualità. Simone Inzaghi, in vacanza a Formentera con la moglie Gaia ed i due figli, attende fiducioso ma negli ultimi giorni avrebbe manifestato un po' di preoccupazione ai suoi collaboratori più stretti. Infine per la difesa spunta il nome di Martin Valjent della Ternana, mentre nello staff medico potrebbe tornare Roberto Verna.

