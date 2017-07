Lazio, Lulic è il nuovo capitano. Ira Keita: "Non mi vogliono far giocare"

di Enrico Sarzanini

Biglia è già il passato. La Lazio ha il suo nuovo capitano, quello che da tempo i tifosi laziali speravano potesse indossare la fascia: Senad Lulic. Grazie a quel gol che nel 2013 regalò la Coppa Italia contro la Roma è entrato nella storia della Lazio ma soprattutto nel cuore dei tifosi biancocelesti.



Lo hanno scelto i compagni ed Inzaghi ha avallato la decisione. Leader silenzioso, in questi anni è stato l'unico insieme a Parolo a metterci sempre la faccia, anche nelle situazioni più delicate. Il centrocampista azzurro sarà il vice con Radu in disparte ma per scelta. La decisione è stata comunicata ieri da Inzaghi a tutta la squadra prima dell'allenamento mattutino ad Auronzo quando il tecnico ha ribadito a tutti un concetto a lui molto caro: «La forza di questa Lazio è il gruppo». Già quello che lo scorso anno, in pieno caso Bielsa contro tutto e tutti, riuscì nell'impresa di far cambiare idea a tutti e a centrare una qualificazione in Europa Legaue e la finale di Coppa Italia.



Intanto è nuovamente rottura tra Keita e la Lazio. La bomba è arrivata ieri pomeriggio dall'account Twitter ufficiale del senegalese che, tenuto fuori dall'amichevole contro la Triestina, si è sfogato: «Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare». Un post che ha scatenato i tifosi della Lazio che si sono quasi tutti schierati al fianco della Lazio, acuendo se possibile la rottura tra le parti.



La decisione di lasciarlo fuori è stata presa da Inzaghi in accordo con la società che non aveva comunque gradito il ritardo del giocatore che domenica è rientrato dopo cena e il dubbio infortunio della penultima amichevole. Il tecnico in questi giorni non lo ha visto sereno e ha così deciso di lasciarlo a riposo. Intanto ci sarebbe il West Ham tra l'Inter e la Juve per Keita. Il club inglese, che si vuole rilanciare in Premier, era pronto a mettere sul piatto un'offerta da 32 milioni di euro ai quali voleva aggiungerne altri 12 per Hoedt per un totale di 44 ma la destinazione non piace a Keita che ha puntato i piedi. Chissà che non ci sia proprio questo rifiuto tra i motivi dell'esclusione di ieri. Cataldi ha infine accettato il Benevento operazione che libera l'arrivo dello svincolato Di Gennaro (3 anni di contratto) stamani atteso in Paideia per le visite mediche.

