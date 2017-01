Lazio, Lulic: “Dobbiamo tornare umili”. Poi risponde a Spalletti sul caso Rüdiger

di Enrico Sarzanini

«Non vedo il solito desiderio di entrare in campo e vincere i duelli, quella rabbia dentro». Da buon senatore Lulic prova a dare la scossa dopo la sconfitta contro la Juve. Parole sincere che fotografano al meglio una prestazione in controtendenza con quanto fatto vedere dalla Lazio nel girone di andata. Un calo nemmeno troppo inaspettato secondo il bosniaco: «Già nelle partite contro Crotone, Atalanta e Genoa c’erano state della avvisaglie e se avessimo avuto davanti avversarie più forti avremmo fatto più fatica. Per cui dobbiamo fare di più e ripartire già da domenica contro il Chievo».



Secondo Lulic la sconfitta a Torino «ci può stare, anche perché serviva una gara perfetta che non abbiamo fatto», da rivedere invece è l’atteggiamento mostrato allo Stadium: «Non siamo più quelli di prima. Ognuno di noi deve darsi delle spiegazioni e continuare a lottare per la maglia e i tifosi. Dobbiamo tornare con i piedi per terra e ritrovare la stessa mentalità che abbiamo avuto ad inizio anno ad Auronzo». Probabile che gli inaspettati 37 punti ottenuti nel girone di andata abbiano caricato eccessivamente lo spogliatoio, riportato sulla Terra da una Juve cinica e spietata. Sabato contro il Chievo l’occasione giusta per rimettersi in pista: «Un avversario tosto, nelle palle da fermo sono molto alti. Ci aspetta una partita di sacrifico nei duelli. Dovremo avere pazienza nel fare gioco e far girare il pallone velocemente. Come contro il Crotone dobbiamo sapere che si può vincere anche al 90°, ma sarà fondamentale portare a casa i tre punti».



Squadra in affanno nelle ultime gare che deve fare i conti anche con i rinnovi agitati di De Vrij, Biglia e Keita: «Penso che dobbiamo lasciare stare tutti quelli di cui si parla in chiave mercato. Solo così possono darci qualcosa di più, non vanno bene le critiche. Ci sono passato anche io ma a me non aveva dato fastidio, però bisogna essere mentalmente forti per fare sempre meglio in campo». Poi torna sulle pesanti dichiarazioni post derby contro Rüdiger lanciando una frecciatina a Spalletti che scherzò sulla squalifica a giorni e non a giornate che aveva rimediato: «Ho saltato Crotone, Natale e Santo Stefano. Poi però ho saltato anche la Juve... (ride, ndr). Adesso l’importante è ripartire uniti e speriamo di andare bene in questi ultimi mesi di campionato per arrivare in Europa League, che è il nostro obiettivo».

