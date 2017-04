Lazio, Inzaghi preoccupato: De Vrij e Biglia rischiano di saltare il Genoa

di Enrico Sarzanini

Gestire le forze per il rush finale. Simone Inzaghi sogna di chiudere la stagione con il botto, qualificandosi in Europa League e magari con una coppa Italia in più in bacheca, ma è in ansia per un’infermeria che nell’ultima settimana si è nuovamente riempita. La Lazio in questi mesi ha speso tantissimo dal punto di vista fisico con il tecnico costretto a far giocare quasi sempre gli stessi calciatori, scelte obbligate figlie di una panchina corta. Adesso i muscoli di alcuni protagonisti iniziano a chiedere il conto così Inzaghi non sa ancora su chi potrà contare sabato a Marassi contro il Genoa. I dubbi più grandi riguardano Biglia e De Vrij due che Inzaghi considera “insostituibili” alla stregua di Immobile e Milinkovic. La loro assenza contro il Napoli ha maledettamente pesato e doverli lasciare a casa anche contro i rossoblù, rischierebbe di far saltare i piani per l’Europa. Il tecnico vorrebbe approfittare di una giornata pro Lazio che vedrà l’Atalanta di scena all’Olimpico contro la Roma senza lo squalificato Gomez e il derby della Madonnina tra Inter e Milan che si giocherà alle 12,30. Un bel vantaggio per i biancocelesti che ad un punto dalla squadra di Gasperini e rispettivamente a tre e quattro lunghezze da nerazzurri e rossoneri, potrebbero tentare una mini fuga. Ieri a Formello, a parte il lungodegente Marchetti, gran parte dei cosiddetti big ha tirato il fiato, per provare a smaltire al meglio le tossine post Napoli: Wallace, De Vrij, Lulic, Biglia, Milinkovic e Felipe Anderson hanno svolto degli esercizi personalizzati. Come detto i giocatori che preoccupano di più sono De Vrij e Biglia, entrambi sostituiti nella semifinale di ritorno con la Roma per problemi fisici. L’olandese è alle prese con un affaticamento all’adduttore e un fastidio al ginocchio sinistro, quello in passato operato. L’argentino invece lamenta con un trauma elongativo all’adduttore. Fosse stato per lui domenica sera all’Olimpico avrebbe giocato, ma il rischio stiramento era concreto, così lo staff medico ha preferito lasciarlo a riposo. Tra oggi e domani effettuerà un provino, altrimenti Inzaghi dovrà decidere quale Lazio schierare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA