Euforia Lazio, tutti pazzi per gli Inzaghi boys

di Enrico Sarzanini

ROMA – L’onda biancoceleste ha contagiato tutti. Tecnico squadra e tifosi. A Formello c’è voglia di sorprendere ancora, di trasformare il sogno Champions in realtà. Tutti stupiti tranne Inzaghi che già ad agosto aveva mal digerito le griglie che vedevano la Lazio in quinta fila. «Io ci ho creduto fin dall’inizio quando ci davano al decimo posto ma non dimentichiamoci da dove siamo partiti», ha ribadito dopo il 3-0 sull’Udinese. Consapevolezza ma umiltà. Eccolo il segreto del tecnico che sta trascinando la sua Lazio tra le grandi a suon di record. Stabilito il primato biancoceleste di punti nel girone di andata da quando ci sono i tre punti, Inzaghi ha il migliore attacco della serie A con 56 reti e solo nelle ultime tre gare la squadra ne ha segnate 13. Tutto senza Immobile ai box per un problema muscolare ma che scalpita e domenica sera a San Siro vuole a tutti i costi tornare in campo.



Alla Scala del calcio il tecnico vuole provare ad infrangere l’ultimo tabù, il più longevo quello che dura dal lontano 1989: è l’anno dell’ultima vittoria in casa del Milan in campionato. Un’eternità, un altro record da centrare per mettere in cascina punti Champions. Staccata la Roma adesso a meno cinque, Inzaghi teme il ritorno dell’Inter che insegue a tre lunghezze. E domenica a San Siro la Lazio si troverà di fronte quel Biglia fuggito in estate per trovare fortuna in rossonero e rimpiazzato con Lucas Leiva che ha impiegato un paio di gare per farlo dimenticare.



L’ex Liverpool è un leader silenzioso che ha arricchito la Lazio con la sua esperienza. Dispensa consigli ai più giovani ed in campo è un autentico trascinatore. Qualità e quantità al servizio della squadra, il brasiliano è diventato presto un elemento imprescindibile e adesso punta dritto alla Champions: «Quella con l’Udinese era una partita importante per noi, ma ce ne sono ancora tante da giocare fino a maggio – ha detto a Mediaset Sport - Dobbiamo continuare a vincere, non possiamo sbagliare. Dobbiamo continuare a vincere per restare lì ed andare in Champions, a Milano vogliamo i tre punti». A San Siro ci saranno oltre 1000 tifosi biancocelesti pronti a far sentire tutto il loro amore ritrovato. Leiva ha un altro sogno: «So che è difficile adesso ma vorrei tornare in Nazionale e giocare il Mondiale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA