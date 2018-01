Milinkovic da sogno, la Lazio abbatte il Chievo: 5-1

La Lazio vola sempre più in alto. I biancocelesti battono il Chievo per 5-1 e scavalcano momentaneamente l'Inter al terzo posto in classifica. Inzaghi ha costruitot un gruppo solido e una squadra forte che non ha paura di niente. Non traballa nemmeno quando il suo condottiero Immobile è costretto ad uscire dal campo per un guaio muscolare. E' un piacere vedere la Lazio giocare, segnano tutti: attaccanti, centrocampisti e difensori. Su tutti spicca Milinkovic che segna due reti da applausi.

GIOIE E DOLORI

Apre Luis Alberto ma la gioia dura lo spazio di un lancio di Radovanovic e di un pasticcio incredibile di Bastos. L'angolano non dà mai l'idea di essere sicuro. Si riscatta firmando il quarto gol. In mezzo, come detto, due reti di Sergej (oggi alla presenza numero 100 in maglia laziale) e la prima all'Olimpico di Nani. Non benissimo nemmeno Wallace che rischia un altro pasticcio all'inizio della ripresa, fortuna per lui che Stepinski fa peggio calciando fuori a due passi dalla porta. Protagonista anche il Var che prima salva l'arbitro Abisso che aveva assegnato un rigore inesistente su Stepinski poi convalida la semirovesciata di Milinkovic scongiurando il fuorigioco. La Lazio sogna, con il miglior attacco della serie A la Champions è sempre più realtà.





LEGGI LA CRONACA



LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.



